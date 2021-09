Giovedì 2 settembre 2021 - 15:25

Dodici esperimenti scientifici per la missione AM “Virtute 1”

La navetta opererà per la prima volta con payload scientifici

CONDIVIDI SU:





















Milano, 2 set. (askanews) – A bordo della missione suborbitale italiana “Virtute 1” che l’Aeronautica militare condurrà assieme al Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) con la navetta spaziale “Spaceship-2” di Virgin Galactic, ci saranno 12 esperimenti scientifici, di cui 4 medici e 8 tecnologici.Lo ha confermato il colonnello Walter Villadei, cosmonauta AM e membro dell’equipaggio di volo suborbitale in microgravità, durante la conferenza stampa di presentazione della missione a Roma.La missione durerà in totale circa un’ora e 40 di volo e, ha spiegato Villadei, sarà la prima volta che la navetta di Virign Galactic verrà operata in questo modo, con esperimenti scientifici a bordo. L’equipaggio italiano sarà totalmente autonomo nella gestione degli esperimenti anche se si coordinerà con l’equpaggio di Virgin galactic che si occuperà della condotta della navetta.