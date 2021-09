Giovedì 2 settembre 2021 - 12:20

Al via il 3 settembre a Padova la quarta edizione del Cicap fest

Il Festival della scienza e della curiosità sarà anche online

CONDIVIDI SU:





















Padova, 2 set. (askanews) – Da venerdì 3 a domenica 5 settembre 2021 si terrà la quarta edizione del CICAP Fest – il Festival della scienza e della curiosità del Comitato italiano controllo affermazioni sulle pseudoscienze, fondato da Piero Angela – che proporrà un ricco programma ibrido, in presenza a Padova e online (sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube), con oltre un centinaio di appuntamenti da non perdere; incontri, presentazioni, laboratori e spettacoli e più di 130 protagonisti della scienza, della divulgazione e della cultura.Il titolo e il tema scelto quest’anno è “Navigare l’incertezza. Con il dubbio come bussola per tornare a riveder le stelle”. Perché, anche se spesso attribuiamo all’incertezza un valore negativo, in realtà, oltre a essere una caratteristica imprescindibile di ogni ambito della nostra vita, essa rappresenta il motore della scienza e del cambiamento. Con scienziati, divulgatori, scrittori, filosofi e personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo e della cultura si approfondiranno argomenti di indubbio interesse legati alla mente, ai complottismi, alla pandemia, ai cambiamenti climatici, all’alimentazione, alla salute, ai numeri, ai dati, alla scienza.Tra i protagonisti: Paolo Attivissimo, Anne Marthe van der Bles, Paul Bloom, Cristina Cattaneo, Gerd Gigerenzer, Paolo Giordano, Massimo Pigliucci, Raiz e molti altri.L’apertura ufficiale sarà alle 14.30 di domani nell’Agorà del Centro Culturale Altinate – San Gaetano con lo scrittore Massimo Polidoro, divulgatore scientifico, segretario del CICAP e direttore del CICAP Fest e con Daniela Ovadia, giornalista scientifica e coordinatrice scientifica del Festival.Il CICAP è un’associazione educativa e pedagogica, fondata nel 1989 da Piero Angela e da altre personalità del mondo della scienza e della cultura tra cui Margherita Hack, Umberto Eco, Rita Levi Montalcini, Carlo Rubbia e Umberto Veronesi, per favorire la diffusione di una mentalità scientifica e contrastare pseudoscienze, irrazionalità e superstizione. Il lavoro formativo del CICAP è riconosciuto dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca.Il programma completo è sul sito web www.cicapfest.it/programma.