Martedì 24 agosto 2021 - 18:49

Problema di salute per astronauta, rinviata passeggiata spaziale

Malessere "non grave" per l'americano Mark Vande Hei

Milano, 24 ago. (askanews) – Passeggiata spaziale rinviata sull’Iss a causa di un problema di salute “non grave” per l’astronauta americano della Nasa, Mark Vande Hei.L’attività extraveicolare (Eva), originariamente prevista per martedì 24 agosto, con il coinvogimento dell’astronauta americano e del collega giapponese della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Akihiko Hoshide, è stata rimandata, a causa di un piccolo problema per Vande Hei.Il lieve malessere – ha spiegato la Nasa – non ha determinato un’emergenza medica. La sortita di 6 ore e 50 minuti, necessaria per preparare la Stazione al montaggio del terzo set di nuovi pannelli solari (Roll-Out Solar Array) – non ha una scadenza temporale immediata e i membri dell’equipaggio stanno andando avanti regolarmente con gli altri lavori e le normali attività della base orbitante.Le squadre dei tecnici, intanto, stanno valutando le prossime opportunità disponibili per effettuare la missione dopo il lancio di rifornimento della navetta cargo SpaceX CRS-23, previsto per il 28 agosto 2021 e le prossime passeggiate spaziali russe, già programmate.