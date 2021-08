Mercoledì 11 agosto 2021 - 10:55

Mur, enti di ricerca: 1,7 mld di euro per il fondo ordinario 2021

Pubblicato il decreto di riparto tra i 12 enti pubblici vigilati

CONDIVIDI SU:





















Roma, 11 ago. (askanews) – È stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che ha ripartito 1.793.343.350 euro totali del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per il 2021.In particolare, il decreto ripartisce 1.761.588.236 euro tra i 12 enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (il 2,3% in più rispetto a 1.721,7 mln del 2020) e destina la residua disponibilità di 31.755.114 euro per il finanziamento di altre tre iniziative fissate per legge o attraverso altra disposizione: 14 milioni di euro a Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A, 12.364.653 euro destinati al funzionamento dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative (INDIRE) e 5.390.461 euro per il funzionamento dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).Nel dettaglio, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a 1.169,7 milioni di euro, da ripartire tra gli enti; gli altri contributi, per un totale complessivo di 591,9 milioni di euro sono costituiti dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di 12,3 milioni di euro, dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di 530,4 milioni di euro; dalle somme per progettualità di carattere continuativo, per un totale di 9,2 milioni di euro.Il riparto delle risorse del FOE – ricorda il Mur – viene effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività predisposti dagli enti destinatari delle assegnazioni, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR). Questi finanziamenti sono finalizzati anche a sostenere la partecipazione degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, con la qualifica di “representing entity” del Governo italiano, agli European Research Infrastructure Consortium (ERIC) o ai progetti da questi realizzati.Nel dettaglio, la ripartizione di 1.761.588.236 euro (come indicato nella tabella allegata al decreto ministeriale), ha assegnato: 665.327.765 euro al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); 505.304.993 euro all’Agenzia Spaziala Italiana (ASI); 305.898.777 euro all’Istituto di Fisica Nucleare (INFN); 118.145.998 euro all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); 71.146.030 euro all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); 28.740.842 euro all’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park); 24.282.878 euro all’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM); 20.489.578 euro all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di geofisica Sperimentale (OGS); 14.792.395 euro alla Stazione Zoologica “Anton Dohrn”; 2.982.652 euro al Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; 2.834.721 euro all’Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM); 1.641.607 euro all’Istituto Italiano di Studi Germanici.