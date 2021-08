Mercoledì 11 agosto 2021 - 16:37

Lanciata verso la Stazione spaziale la navetta cargo Cygnus

A bordo 3,7 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti scientifici

Wallops Island, 11 ago. (askanews) – La Nasa ha lanciato con successo, dalla base spaziale di Wallops Island, in Virginia (Usa), con un razzo Antares, la navetta cargo Cygnus “SS Ellison Onizuka”, diretta verso la Stazione spaziale internazionale.A bordo un carico di oltre 3,7 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti scientifici per l’equipaggio dell’Iss, tra cui l’astronauta francese dell’Esa, Thomas Pesquet.Si tratta della 16esima missione di rifornimento per l’Iss effettuato, nell’ambito del programma Commercial Resupply Services (CRS), con la navetta cargo della Northrop Grumman, il cui modulo pressurizzato è costruito in Italia, a Torino, dalla Thales Alenia Space (Gruppo Leonardo).L’arrivo della Cygnus sull’Iss è previsto per giovedì 12 agosto 2021. L’astronauta della Nasa, Megan McArthur, supportata proprio da Thomas Pesquet, utilizzerà il braccio robotico Canadarm-2 per catturare la navetta e agganciarla alla base orbitante.La navetta resterà sulla Stazione spaziale fino al mese di novembre 2021 per poi disintegrarsi, rientrando nell’atmosfera terrestre, con un carico di “rifiuti spaziali”.