Martedì 10 agosto 2021 - 20:24

La sonda Esa-Jaxa “BepiColombo” invia la prima immagine di Venere

Importante il contributo italiano alla missione Asi e Leonardo

Milano, 10 ago. (askanews) – La sonda euro-giapponese di Esa e Jaxa “BepiColombo” ha inviato sulla Terra una delle sue prime immagini del pianeta Venere, scattate durante il suo passaggio ravvicinato del 10 agosto 2021 per la manovra di “fionda gravitazionale”.L’immagine è stata scattata dalla telecamera di monitoraggio 3 del Mercury Transfer Module, quando la navicella si trovava a 1.573 km da Venere, in allontanamento dal pianeta. Il sorvolo più vicino, a 552 km, era avvenuto qualche minuto prima.Le fotocamere forniscono immagini in bianco e nero con una risoluzione di 1024 x 1024 pixel. La foto è stata leggermente elaborata per migliorare il contrasto. Di fronte al pianeta sono visibili l’antenna ad alto guadagno del Mercury Planetary Orbiter e parte del corpo della sonda.La manovra di “fionda gravitazionele”, la seconda su Venere e la terza di nove sorvoli complessivi, era prevista per indirizzare la “BepiColombo” verso la sua meta finale: il pianeta Mercurio.Durante il suo viaggio di 7 anni verso il pianeta più piccolo e più interno del Sistema Solare, per “BepiColombo” sono stati programmati un sorvolo sulla Terra, 2 su Venere e 6 su Mercurio per frenare l’attrazione gravitazionale del Sole ed entrare in orbita attorno al pianeta.Il primo sorvolo di Mercurio è previsto tra l’1 e il 2 ottobre 2021. “BepiColombo”, che comprende il Mercury Planetary Orbiter dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e il Mercury Magnetospheric Orbiter dell’Agenzia spaziale giapponese (JAXA), dovrebbe raggiungere la sua orbita finale nel 2025.La missione ha un’importante partecipazione italiana guidata dall’Agenzia spaziale italiana (Asi). Quattro strumenti su 11 sono “made in Italy” mentre un quinto è stato realizzato con la francese Cnes. Il gruppo Leonardo con Thales Alenia Space ha coordinato un team di 35 aziende e sviluppato diversi componenti della sonda, come il sistema di assetto e il pacchetto di strumenti “SIMBIO-SYS” che comprende una camera HD per lo studio della topografia di Mercurio, una stereocamera per la ricostruzione in 3D della sua superficie e una camera iperspettrale per lo studio della composizione chimico-fisica del pianeta.