Lunedì 9 agosto 2021 - 19:56

Medaglia Dirac, ministro Messa: congratulazioni a tutti

"Buonanno ispirazione per giovani studentesse"

Milano, 9 ago. (askanews) – “Congratulazioni a tutti i vincitori della Medaglia Dirac 2021, in particolare ad Alessandra Buonanno, il cui prezioso lavoro sarà di sicura ispirazione anche per le giovani ragazze che hanno deciso e decideranno di intraprendere percorsi di studio in materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)”.Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa ha commentato il riconoscimento dato dall’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) alla fisica italiana, direttrice del Dipartimento di Relatività astrofisica e cosmologica dell’Istituto Max Planck per la Fisica gravitazionale di Potsdam, in Germania.