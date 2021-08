Venerdì 6 agosto 2021 - 15:56

G20, Lincei: da Accademie documenti per Science20 di settembre

Uno su pandemie e scienza; l'altro su economia, diritti e società

CONDIVIDI SU:





















Roma, 6 ago. (askanews) – Le Accademie dei Paesi del G20 hanno sottoscritto due documenti che saranno trasmessi ai rispettivi governi in vista del Summit delle Accademie (Science20 o S20) che si terrà a Roma, all’Accademia Nazionale dei Lincei, il 22 e 23 settembre 2021. Il primo documento “La preparazione alle pandemie e il ruolo della scienza” è stato elaborato dal gruppo di lavoro presieduto dal Prof. Giorgio Parisi, presidente dei Lincei; il secondo documento “Crisi: economia, società, diritto e cultura. Verso un’umanità meno vulnerabile” è frutto dell’attività del gruppo di lavoro presieduto dal Prof. Roberto Antonelli.A darne notizia è l’Accademia Nazionale dei Lincei che rappresenta l’Italia nelle iniziative congiunte delle accademie nazionali delle scienze dei Paesi appartenenti al G20 quest’anno presieduto dal nostro Paese e che in questa veste ha promosso una serie di incontri preparatori. Lo scopo delle riunioni è quello di elaborare dei documenti congiunti (joint statements) che si propongono di far conoscere le proposte delle accademie nazionali delle scienze su temi di interesse globale che vengono sottoposti ai governi perché li includano nelle discussioni dei summit politico-istituzionali.In questo contesto L’Accademia dei Lincei ha organizzato per il prossimo settembre S20 Science Summit sul tema “Prepararsi alle pandemie”, e per la prima volta insieme anche un SSH20, ovvero una conferenza delle accademie nazionali delle scienze sociali ed umane (social sciences and humanities, SSH), dedicato al concetto di “Crisi”, nei suoi molteplici aspetti (economico, sociale, giuridico, culturale ), nonché ai riflessi che tali crisi possono avere sulle nostre società. Le raccomandazioni di S20 ed SSH20 saranno consegnate ai Leader del G20.Il primo documento “La preparazione alle pandemie e il ruolo della scienza” parte dall’insegnamento tratto dalla pandemia di Covid-19 e dalle precedenti per affrontare temi come prevenzione delle pandemie, rilevamento precoce, interventi da mettere in atto, azioni generali e specifiche per migliorarne il controllo, evidenziando anche la necessità di un Trattato internazionale per la preparazione e la risposta alle pandemie.Nel secondo documento “Crisi: economia, società, diritto e cultura. Verso un’umanità meno vulnerabile” si affrontano i seguenti temi: Sfide e opportunità globali; Fragilità e resilienza: verso un’umanità meno vulnerabile; Mappatura delle azioni: coordinamento globale per le crisi sistemiche; Istruzione e ricerca; Patrimonio culturale; Politica sociale e armonizzazione giuridica; Azioni economiche.