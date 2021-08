Giovedì 5 agosto 2021 - 02:46

SpaceX pronta al test orbitale della navetta Starship

Il razzo è stato posizionato sulla rampa di lancio

CONDIVIDI SU:





















Milano, 5 ago. (askanews) – La SpaceX di Elon Musk si prepara al test orbitale della navetta Starship Sn20.Lo stesso Elon Musk ha mostrato su Twitter lo stato d’avanzamento dei lavori per il posizionamento del razzo Super Heavy, dotato di 29 motori Raptor, sulla rampa di lancio denominata Mechazilla.In ogni caso, non c’è ancora una data fissata per il test di volo che, comunque, dovrà essere preceduto da alcune prove di accensione dei motori a terra.