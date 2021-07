Giovedì 29 luglio 2021 - 16:53

La navetta Starliner di Boeing pronta per il 2° test orbitale

Raggiungerà senza equipaggio la Stazione spaziale internazionale

Cape Canaveral, 29 lug. (askanews) – È tutto pronto alla base spaziale americana della Nasa di Cape Canaveral, in Florida, per il secondo test orbitale della nuova navetta Cst-100 “Starliner” di Boeing, pronta a partire venerdì 30 luglio 2021 alle 20.53 (ora italiana) in cima a un lanciatore Atlas V per l’Orbital Flight Test-2 (Oft-2).Nonostante qualche incertezza dovuta alle condizioni meteo previste sulla Florida, il direttore di lancio ha dato l’ok allo spostamemeto dell’Atlas V sulla rampa di lancio “Launch complex-41” dalla quale – se il lancio verrà confermato – la navetta, ancora senza equipaggio, partirà per raggiungere la Stazione spaziale internazionale. In caso di rinvio, il lancio verrà riprogrammato per il 3 o il 4 agosto 2021.L’OFT-2 è il secondo volo senza equipaggio della Starliner; un volo-prova per dimostraere le capacità della navetta e certificarla per il trasporto in sicurezza di astronauti nello Spazio. Questo volo è l’ultimo passo importante prima che l’Atlas V e la Cst-100 possano effettivamente iniziare i voli umani verso l’Iss, nell’ambito del Commercial crew program della Nasa.In questo caso, la navetta non ha astronauti a bordo ma il volo non parte a vuoto; sulla Starliner, infatti, sono stati caricati circa 180 chili di materiale NASA e rifornimenti per l’equipaggio dell’Iss. L’arrivo è previsto dopo circa 24 ore dal lancio. La Starliner resterà attraccata all’Iss tra 5 e 10 giorni prima di rientrare sulla Terra con un carico di 250 kg.Il primo volo test (OFT-1), nel dicembre del 2019, fallì l’immissione in orbita per un problema di software, determinando un ritardo nel programma, a tutto vantaggio della SpaceX che, intanto, ha iniziato i voli operativi della sua Crew Dragon. Per questo, la Boeing ha effettuato diverse modifiche per migliorare e rendere più sicura la Cst-100.Per simulare la presenza di astronauti a a bordo, sulla Starliner ci sarà ancora Rosie the Rocketeer, un manichino antropomorfo che, con un sistema di 15 sensori, raccoglierà dati sugli effetti del volo e sulle poltrone destinate all’equipaggio. Se tutto andrà bene, la NASA prevede l’annuncio entro la fine dell’anno del primo test di Volo (CFT) con l’equipaggio designato, composto dagli astronauti Barry “Butch” Wilmore, Nicole Mann e Mike Fincke.Questa sarà la 145esima missione per la United Launch Alliance (Ula) e l’88esimo lancio di un Atlas V.