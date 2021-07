Martedì 27 luglio 2021 - 19:26

Bezos e Blue Origin fanno sconti alla NASA per tornare sulla Luna

Oltre 2 miliardi di dollari sul contratto per il lander lunare

Milano, 27 lug. (askanews) – Il “neo-astronauta” Jeff Bezos e la sua Blue Origin offrono un sostanziale sconto alla NASA per tornare sulla Luna; più di 2 miliardi di dollari sul contratto per il nuovo lander lunare.Lo riporta il sito web Globalscience, a cura dell’Agenzia spaziale italiana (Asi).In una lettera datata 26 luglio, indirizzata all’Amministratore della NASA, Bill Nelson – scrive Giuseppina Pulcrano – Bezos dichiara di rinunciare fino a due miliardi di dollari, oltre che pagare una missione dimostrativa se la NASA dovesse dare alla società un contratto per lo Human Landing System – HLS.La Blue Origin rivendica un contratto come quello che SpaceX di Elon Musk ha ricevuto ad aprile scorso, per sviluppare e dare dimostrazione di un lander lunare con equipaggio.La questione della disputa per l’assegnazione di almeno due contratti per lo HLS era finita sui banchi del Senato americano che, a giugno, ha approvato un finanziamento di 10.032 miliardi, che finora non è legge perché la Camera del Congresso americano non si è ancora pronunciata.Secondo Jeff Foust di Spacenews, Jeff Bezos sarebbe pronto ad aiutare la NASA nei suoi vincoli di bilancio e riportare il programma Artemis su un percorso più competitivo, credibile e sostenibile.Blue Origin effettuerebbe, sempre a proprie spese, nell’orbita terrestre bassa, una missione esplorativa dell’elemento di discesa lunare per pianificare lo sviluppo e ridurre i rischi. A questa offerta si aggiungerebbe una dimostrazione di atterraggio lunare senza equipaggio, già incluso nel “piano di base” per lo sviluppo del sistema di atterraggio lunare.Le contestazioni delle due società escluse – Blue Origin e Dynetics – sono arrivate sul tavolo del Government Accountability Office, che si pronuncerà nel merito il prossimo 4 agosto.Il contratto con SpaceX è sospeso in questo momento in quanto contestato, ha detto Nelson in un webinar del Washington Post, tenutosi il 21 luglio.La ricerca di consenso, ma soprattutto di finanziamenti, non si arresta e l’amministratore della NASA continua a chiedere al Congresso sovvenzioni aggiuntive per garantire il coinvolgimento di più soggetti privati.Ad oggi, si conosce la richiesta che la NASA ha avanzato al Congresso – pari a 5,4 miliardi di dollari in finanziamenti aggiuntivi per supportare un secondo fornitore di HLS. Una richiesta che non sembra trovare riscontro alla Camera del Congresso americano, orientata a un incremento del finanziamento di soli 150 milioni di dollari in più rispetto alla richiesta dell’agenzia spaziale americana.