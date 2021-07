Sabato 24 luglio 2021 - 13:26

Arianspace, il 30 luglio lancio del razzo Ariane 5 dalla Guyana

Metterà in orbita due satelliti geostazionari per comunicazioni

Milano, 24 lug. (askanews) – Il prossimo lancio di Arianespace di Ariane 5 dal Guiana Space Center (CSG) a Kourou, nella Guyana francese, è previsto per venerdì 30 luglio, durante una finestra di lancio dalle 21:00 alle 22:30 UTC (tra le 23 del 30 luglio e le 00:30 del 31 luglio). Inizialmente prevista per il 27 luglio, la missione è stata riprogrammata dopo una revisione del programma di preparazione.I due satelliti saranno lanciati per due clienti Arianespace di lunga data: Embratel, il più grande operatore satellitare in Brasile e America Latina ed Eutelsat, uno dei principali operatori satellitari al mondo. Arianespace ha già messo in orbita 11 satelliti per Embratel e 35 satelliti per Eutelsat. Star One D2 è un satellite multi-missione ad alta capacità con transponder in banda Ku, Ka, C e X che gli consentiranno di espandere la copertura della banda larga in nuove regioni dell’America centrale e meridionale, fornire accesso a Internet alle popolazioni meno servite e aggiungere un payload aggiornato in banda X per uso governativo sulla regione atlantica. Costruito sulla comprovata piattaforma di classe 1300 di Maxar presso lo stabilimento di produzione dell’azienda a Palo Alto, in California, Star One D2 migliorerà l’accesso a servizi di alta qualità, servendo la flotta parabolica in Brasile, Pay TV, backhaul di telefoni cellulari, dati, video e Internet per clienti aziendali e agenzie governative.EUTELSAT QUANTUM è stato sviluppato nell’ambito di un partenariato pubblico-privato tra l’Agenzia spaziale europea (ESA), l’operatore Eutelsat e Airbus Defence and Space. Utilizzando un design basato su software, EUTELSAT QUANTUM sarà il primo satellite universale al mondo ad adattarsi ripetutamente ai requisiti aziendali. è dotato di un’antenna ricevente orientabile elettronicamente e opera in banda Ku con otto fasci indipendenti riconfigurabili. Questa configurazione consente all’operatore di riconfigurare in orbita i raggi a radiofrequenza sulle zone di copertura, fornendo una flessibilità senza precedenti nei servizi dati, governativi e di mobilità.Questa missione utilizzerà il lanciatore per carichi pesanti Ariane 5 sviluppato e prodotto da ArianeGroup nell’ambito di un programma congiunto governo-industria europea. Arianespace è responsabile del marketing e della gestione dei lanci di Ariane 5 dal Guiana Space Centre a Kourou, nella Guyana francese. L’agenzia spaziale francese CNES è l’autorità di progettazione del lanciatore e l’ESA è il proprietario del progetto del programma. ArianeGroup è responsabile di tutta la progettazione e produzione, dagli studi di progettazione iniziali, aggiornamenti e produzione, alla fornitura di dati e software per ogni missione. Le sue responsabilità specifiche includono la produzione di apparecchiature, strutture e sistemi di propulsione, l’integrazione delle diverse fasi e l’integrazione del lanciatore completo nella Guyana francese.