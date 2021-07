Lunedì 12 luglio 2021 - 18:55

Ora tocca a Bezos, il New Shepard di Blue Origin pronto al lancio

Il tweet della compagnia: primo volo con asronauti a bordo

Milano, 12 lug. (askanews) – “Il New Shepard è pronto al lancio del 20 luglio. È il sedicesimo volo e il primo con astronauti a bordo”.Dopo il successo della missione di Richard Branson e della Virgin Galactic che, di fatto, ha inaugurato l’era del turismo spaziale e dei voli suborbitali, ora tocca alla Blue Origin di Jeff Bezos che su Twitter ha confermato l’Ok per il volo previsto per il 20 luglio 2021.Per il primo volo suborbitale con equipaggio a bordo del razzo riutilizzabile New Shepard, un “balzo” di circa 12 minuti, ci sarà lo stesso Jeff Bezos con il fatello Mark, l’aviatrice 83enne Wally Funk, una delle 13 donne del programma Mercury della Nasa che poi non andarono mai nello Spazio e un miliardario che ha pagato all’asta 28 milioni di dollari per volare nello Spazio con il numero 1 di Amazon e Blue Origin.