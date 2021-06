Mercoledì 16 giugno 2021 - 13:42

“Dalla Terra alla Luna e oltre”, il nuovo T-TALK di Telespazio

Alle 19 l'incontro online sull'innovazione tecnologica spaziale

CONDIVIDI SU:





















Milano, 16 giu. (askanews) – È fissato per oggi 16 giugno alle 19:00 l’appuntamento con il secondo T-TALK, la serie di incontri in diretta sui canali digitali di Telespazio dedicati ai temi dell’innovazione tecnologica dello spazio.Il secondo appuntamento vede il giornalista e autore Emilio Cozzi nelle vesti di presentatore della trasmissione che avrà tra gli ospiti l’astrofisico e professore universitario Amedeo Balbi, il giornalista e debunker Paolo Attivissimo, l’ingegnere e architetto Valentina Sumini e il Moonlight LCNS Program Manager di Telespazio, Koen Geurts.Il secondo T-TALK, dal titolo “Dalla Terra alla Luna e oltre”, è dedicato all’esplorazione spaziale umana verso il satellite terrestre e – proiettando lo sguardo più in avanti – verso il pianeta rosso, Marte.Particolare attenzione sarà dedicata alle ormai prossime missioni lunari e alla possibilità di sviluppare una permanenza stabile e sostenibile sul satellite sia attraverso la nascita di nuove tecnologie abitative ma anche attraverso la creazione di specifici servizi di telecomunicazione e navigazione in grado di abilitare una vera e propria Lunar Economy.Il T-TALK “Dalla Terra alla Luna e oltre” sarà trasmesso in diretta sui canali digitali dell’azienda (Twitter, Linkedin, YouTube) a partire dalle ore 19:00.I T-TALK rientrano nelle iniziative ideate da Telespazio per celebrare i suoi 60 anni di attività. La società nacque infatti nel 1961, appena 4 anni dopo il lancio dello Sputnik e pochi mesi dopo il volo orbitale di Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio. Oggi Telespazio è uno dei principali operatori nel settore dei servizi spaziali e guarda al futuro con lo stesso spirito pionieristico degli esordi, pronta ad affrontare le prossime sfide dell’avventura spaziale.