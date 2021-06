Giovedì 10 giugno 2021 - 10:29

Oggi l’eclissi di Sole, in Italia visibile parzialmente al Nord

Dalle 11 diretta online dell'Unione Astrofili Italiani

Roma, 10 giu. (askanews) – Oggi, 10 giugno, a pochi giorni dal solstizio d’estate, che quest’anno cade il 21 giugno, si verificherà un’eclissi anulare di Sole, con la Luna che copre il Sole lasciando libero un anello luminoso, “anello di fuoco”. L’atteso evento astronomico sarà visibile molto parzialmente solo nel Nord Italia: una minuscola porzione del disco solare sarà occultata dalla Luna.In particolare – informa l’Unione Astrofili Italiani – la fase parziale sarà visibile in Italia a nord della latitudine 42.4°N sulla costa tirrenica e della latitudine 43.2°N sulla costa adriatica. A Milano il fenomeno astronomico sarà osservabile dalle 11.35 alle 13.04, a Venezia dalle 11.48 alle 13.05 e a Firenze dalle 11.52 alle 12.49. Occhi quindi al cielo – con gli strumenti dotati di opportuni filtri – per non perdere un evento astronomico molto suggestivo.L’Unione Astrofili Italiani (UAI) propone per l’occasione lo speciale evento online “Sun Day”, dedicato alla scoperta e all’osservazione del Sole, con diretta dell’eclissi.All’iniziativa parteciperanno le delegazioni territoriali dell’UAI specializzate nell’erogazione di attività divulgative riguardanti la nostra stella e dotate di telescopi solari. L’evento verrà trasmesso oggi in diretta streaming, a partire dalle 11 sulla pagina facebook UAI e sul canale YouTube UAI.