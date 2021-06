Martedì 8 giugno 2021 - 14:17

Il “down” web mondiale causato da un guasto alla CDN Fastly

Siti riprendono a funzionare

Roma, 8 giu. (askanews) – Dopo un serio crash a livello mondiale diversi siti hanno ripreso a funzionare, riferisce la Bbc, anch’essa interessata dal guasto. Un certo numero di siti Web leader ha smesso di funzionare per un po’ martedì, tra cui Amazon, Reddit e Twitch. Anche il sito web del governo del Regno Unito, gov.uk, è stato inattivo, così come il Financial Times, il Guardian e il New York Times. I siti Web interessati hanno visualizzato il messaggio: “Errore 503 Servizio non disponibile”.A causare i problemi il provider di cloud computing “Fastly”, che è alla base di molti dei principali siti Web. L’azienda ha affermato che stava esaminando i problemi con la sua rete di distribuzione dei contenuti globale (CDN, Content Delivery Network, un dispositivo che serve a velocizzare il delivery di contenuti web a banda molto grande, come gli streaming) e stava implementando una soluzione. Anche i siti web stavano iniziando a essere ripristinati. Attualmente sembra che i problemi siano localizzati, quindi interessano solo località specifiche in Europa e negli Stati Uniti. Problemi simili hanno colpito Amazon Web Services, un’altra grande azienda di cloud computing, in passato.Questo genere di problemi hanno portato a a mettere in dubbio la saggezza di avere così tante infrastrutture Internet nelle mani di poche aziende, il che significa che quando qualcosa va storto provoca un’interruzione di massa.Jake Moore, uno specialista informatico presso la società di sicurezza ESET, ha dichiarato: “Ciò evidenzia l’importanza e il significato di queste vaste società di hosting e di ciò che rappresentano”.I problemi sono iniziati intorno alle 11:00 BST e sono durati un’ora. Altri siti Web interessati includevano la CNN e i siti di streaming Twitch e Hulu.Vgp/Int2