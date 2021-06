Martedì 1 giugno 2021 - 13:26

Clima, in Alaska e Asia persi miliardi di tonnellate di ghiaccio

Studio su periodo 2010-2019 basato su dati missione Esa CryoSat

Roma, 1 giu. (askanews) – Tra il 2010 e il 2019 il Golfo dell’Alaska ha perso 76 gigatonnellate (Gt) di ghiaccio all’anno e nelle alte montagne dell’Asia la perdita è stata di 28 gigatonnellate. Scioglimenti da cui deriva un innalzamento annuo del livello del mare rispettivamente di 0,21 mm e di 0,05 mm. È quanto emerge da uno studio pubblicato di recente su “The Cryosphere” in cui gli scienziati hanno utilizzato i dati della missione dell’Esa CryoSat per monitorare i ghiacciai, il cui scioglimento, dovuto al riscaldamento del clima, è uno delle cause principali dell’aumento del livello del mare.Il monitoraggio dei ghiacciai a livello globale è una vera sfida a causa del numero, delle dimensioni, della lontananza e del terreno accidentato. Vari strumenti satellitari offrono dati chiave per monitorare il cambiamento, ma un tipo di sensore spaziale – l’altimetro radar – ha visto un uso limitato sui ghiacciai di montagna. Tradizionalmente, – spiega l’Esa – gli altimetri radar satellitari vengono utilizzati per monitorare i cambiamenti nell’altezza della superficie del mare e i cambiamenti nell’altezza delle enormi calotte glaciali che coprono l’Antartide e la Groenlandia. Tuttavia, l’impronta di questo tipo di strumento è generalmente troppo grossolana per monitorare i ghiacciai di montagna. Non così con CryoSat che consente di mappare i ghiacciai in dettaglio.“Una delle proprietà uniche di questo set di dati – spiega Livia Jakob di Earthwave – è che possiamo osservare le tendenze del ghiaccio con una risoluzione eccezionalmente alta nello spazio e nel tempo. Questo ci ha permesso di scoprire cambiamenti nelle tendenze, come l’aumento della perdita di ghiaccio dal 2013 in poi in alcune parti del Golfo dell’Alaska, che è legato ai cambiamenti climatici”. Lo studio, condotto attraverso il programma Science for Society dell’ESA, mostra anche che quasi tutte le regioni hanno perso il ghiaccio, ad eccezione dell’area del Karakoram-Kunlun nell’alta montagna asiatica, un fenomeno noto come “anomalia del Karakoram”.Noel Gourmelen, dell’Università di Edimburgo, ha dichiarato: “È sorprendente pensare che solo nell’ultimo decennio entrambe le regioni abbiano perso il 5% del loro volume di ghiaccio. Anche ciò che CryoSat ha realizzato è sorprendente. Mentre i ghiacciai erano un obiettivo secondario della missione, pochi avrebbero pensato possibile utilizzare l’altimetria radar in regioni con una topografia estremamente complessa come l’alta montagna asiatica e il Golfo dell’Alaska. Ma grazie a un brillante design dell’altimetro, al supporto dedicato dell’ESA e a molti anni di ricerca da parte della comunità, gli altimetri radar interferometrici fanno ora parte del set di strumenti per monitorare il cambiamento dei ghiacciai a livello globale”.Questa ricerca, – conclude l’Esa – così come quella pubblicata in uno studio correlato che copre l’intera regione artica a parte la Groenlandia, dimostra che questo esclusivo set di dati di altimetria radar ad alta risoluzione può fornire informazioni cruciali per quantificare e comprendere meglio i cambiamenti dei ghiacciai su scala globale. Ciò apre anche la possibilità di monitorare i ghiacciai a livello globale con satelliti come la prevista missione CRISTAL, parte dell’espansione del programma europeo Copernicus.