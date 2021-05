Giovedì 27 maggio 2021 - 09:25

Aeronautica militare: vola con le Frecce tricolori su Instagram

Nuovi filtri in realtà aumentata e GIF sulla piattaforma social

CONDIVIDI SU:





















Milano, 27 mag. (askanews) – L’Aeronautica militare ha creato sul proprio profilo Instagram 2 filtri, in 3D e 2D e alcune Gif che permettono agli utenti di immaginarsi in volo con le Frecce Tricolori.Grazie alla realtà aumentata, l’Arma azzurra ha pensato di offrire ai propri follower la possibilità di “diventare un pilota delle Frecce Tricolori”, grazie ai filtri on line dal 27 maggio 2021 assieme alle GIF da utilizzare sulle stories degli aerei in dotazione alla Forza Armata. Inserendo nella ricerca Gif delle stories “AeronauticaMilitare” è possibile, infatti, posizionare sulla propria storia uno dei tanti aerei ed elicotteri in volo, compresa la formazione dei velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori.Anche la data scelta non è casuale: ogni anno, infatti, il mese di maggio segna, tradizionalmente, gli ultimi voli addestrativi delle Frecce Tricolori prima di dare il via alle esibizioni della stagione acrobatica che, si spera, possano ricominciare presto.L’informazione dell’Arma azzurra, quindi, passa anche dai social network. Che si tratti di condivisione di attività live, post, foto, clip, stories o reels, l’obiettivo non cambia: far conoscere i volti degli uomini e delle donne che operano spesso dietro le quinte, attraverso approfondimenti tematici proposti nelle molteplici forme che i social network propongono. Gli strumenti social offrono funzionalità e tendenze che generano una brand awareness eccezionale, così come l’opportunità di raccontare ai cittadini in che modo l’Aeronautica Militare è al servizio del Paese.L’Aeronautica Militare è presente su Facebook (@AeronauticaMilitareOfficialPage), Twitter (@ItalianAirForce), Instagram (@aeronautica.militare), Youtube (@Aeronautica Militare), Vimeo Aeronautica Militare e Telegram (Aeronautica Militare) e complessivamente raggiunge una variegata platea (circa 1.000.000 di follower in totale tra tutte le piattaforme).