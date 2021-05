Sabato 22 maggio 2021 - 11:50

Elon Musk inverte la “legge di Clarke” su magia e tecnologia

"Una magia sufficientemente avanzata indistinuibile da tecnologia"

Roma, 22 mag. (askanews) – Dopo due giorni di silenzio Elon Musk si rimanifesta su Twitter e lo fa invertendo una delle “leggi” dello scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke: “qualunque magia sufficientemente avanzata – afferma il fondatore di Tesla – è indistinguibile dalla tecnologia”. L’inverso della frase originale.Musk si è reso protagonista nei giorni scorsi di una iniziativa che apparentemente ha accentuato il collasso dei criptoasset, dopo che la sua casa di auto elettriche ha annunciato che non accetterà più pagamenti in Bitcoin. Questa ultima uscita via Twitter, invece, arriva dopo che nei giorni scorsi negli Usa si è riacceso il dibattito sugli Ufo a seguito della diffusione di immagini di un avvistamento da parte di una unità della marina militare. Musk per parte sua continua a premere sull’esplorazione di Marte e nel suo profilo mette immagine di un razzo spaziale.