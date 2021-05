Venerdì 21 maggio 2021 - 18:09

Saccoccia (Asi): massima sinergia tra programmi Esa e nazionali

Criterio guida per definire priorità italiane a Ministeriale 2022

Roma, 21 mag. (askanews) – “Siamo solo all’inizio del percorso che ci porterà a definire le tematiche nelle quali l’Italia vuole esprimersi al meglio nella prossima Ministeriale Esa. È chiaro che avendo l’Italia già espresso delle linee importanti negli anni passati, in quei settori dove siamo sicuramente molto forti, ci saranno delle scelte prioritarie che daranno continuità, rafforzeranno queste linee. Parliamo di Osservazione della Terra, esplorazione, trasporto spaziale e così via. Certamente cercheremo di guidare questo processo di definizione delle priorità in modo da massimizzare la complementarietà, la sinergia tra programmi Esa e programmi nazionali. È così che secondo noi l’intera Europa potrà definire al meglio la propria competitività a livello internazionale”.Così il Presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia sul lavoro preparatorio in corso in vista della prossima Ministeriale Esa in programma nell’autunno 2022 durante la conferenza stampa al termine dell’evento organizzato da Comint e Asi “Obiettivo Europa. L’Italia e il futuro nello spazio”. Una giornata di approfondimento, a cui ha partecipato anche il direttore generale dell’Esa Josef Aschbacher, che ha riunito tutto il mondo nazionale legato alla spazio.“Lo spazio genera crescita economica – ha detto ancora Saccoccia – quindi sicuramente cercheremo di investire al massimo in quei programmi che l’Esa proporrà in grado di darci un ritorno economico di posizionamento della nostra industria ma anche in supporto alla sostenibilità, ai grandi obiettivi dello sviluppo sostenibile. Cercheremo di posizionare al meglio il nostro Paese in Europa e fuori, quindi anche con possibilità bilaterali e multilaterali. Faremo uno screening delle proposte di Esa tenendo presente la volontà di dare sostegno all’intera filiera nazionale: industriale, di ricerca e di formazione”.Nel 2019, alla Ministeriale Esa di Siviglia, l’Italia ha investito 2,3 miliardi di euro, una cifra senza precedenti per il nostro Paese, terzo contributore dell’Agenzia dopo Germania e Francia. Già nel 2020 il ritorno è stato pari al 50% di quell’investimento.