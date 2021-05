Giovedì 20 maggio 2021 - 17:39

Progetto Moonlight, Saccoccia (Asi): orgoglisi cordata italiana

"Progetto che apre la strada alla colonizzazione della Luna"

Roma, 20 mag. (askanews) – “Il contratto Moonlight da parte del consorzio capitanato da Telespazio è importantissimo perché è il primo che si occupa di sistemi di telecomunicazioni e navigazione lunari e apre la strada a quella che sarà una vera e propria colonizzazione e realizzazione d’infrastrutture di supporto al progetto Artemis di ritorno sulla Luna per restarci. Siamo orgogliosi del fatto che ci sia una cordata che parla fortemente italiano che realizzerà lo studio di fattibilità di una struttura futuristica così importante che apre la strada a successivi passi per un ruolo italiano nell’esplorazione dello Spazio, nel quale occupiamo già un posto importantissimo e intendiamo fare ancora di più in futuro”.Così ad askanews il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia commentando la firma dell’accordo tra Telespazio, joint venture tra Leonardo e Thales e l’Agenzia spaziale europea (Esa) che, nell’ambito del progetto “Moonlight”, ha affidato a un consorzio internazionale guidato dall’azienda italiana uno dei due studi indipendenti di fattibilità e sostenibilità e per i futuri servizi lunari di comunicazione e posizionamento satellitari (Lunar Communications and Navigation Services, LCNS).