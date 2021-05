Lunedì 17 maggio 2021 - 17:38

Dall’Esa un concorso per dare un nome alla nuova missione solare

La sonda "Lagrange" studierà l'attività della nostra stella

Milano, 17 mag. (askanews) – L’Agenzia spaziale europea (Esa) lancia un concorso per dare un nome alla sua nuova missione di meteorologia spaziale che terrà costantemente sotto controllo il Sole, inviando un flusso costante di dati alla rete del servizio meteorologico spaziale europeo.

La sonda, al momento nota come “Lagrange”, sarà la prima del suo genere; orbitando in un un punto unico nello Spazio dove le forze d’attrazione gravitazionale di Sole e Terra si annullano a vicenda (Lagrangiano), avrà una “visione laterale” della nostra stella.Dalla sua posizione osserverà le fonti più “pericolose” dell’attività solare, come le macchie solari, prima che, a causa della rotazione, non siano più visibili dalla Terra e monitorerà la propagazione di eventi solari mentre si muovono verso la Terra.I dati raccolti verranno utilizzati per avvisare tempestivamente le autorità, le industrie e le organizzazioni che utilizzano o gestiscono i moderni sistemi tecnologici da cui tutti noi dipendiamo, messi a rischio dalle eventuali tempeste solari.Questa missione ci renderà più sicuri e ci aiuterà a proteggere le infrastrutture civili cruciali, come le reti elettriche e i satelliti di navigazione e telecomunicazioni.L’Esa invita tutti a inviare una proposta di nome per questa nuova missione fino al 17 ottobre 2021. Maggiori informazioni al link: blogs.esa.int/forms/name-esas-new-mission/