Sabato 15 maggio 2021 - 12:07

“VadoinAfrica Summit”: dal 20 al 22 maggio sulle opportunità in Africa

L'Italia coglie le opportunità di business

Roma, 15 mag. (askanews) – Un continente giovane e in crescita, con molte opportunità di business sostenibile agevolate anche dal digitale: sono oltre 15mila i professionisti che dall’Italia fanno impresa con l’Africa. Dal food al fashion all’agritech, le loro storie saranno sul palco (virtuale) di VadoinAfrica Summit: tre giorni di evento gratuito per scoprire e comprendere le opportunità di un continente in evoluzione. Incontri e testimonianze, dal 20 al 22 maggio, per raccontare l’imprenditoria a cavallo tra Italia e Africa. Con le loro storie e i loro progetti.

Tra di loro, Fabrizio Rinaldi, fondatore della storica torrefazione romana Caffè Rinaldi, che ha diverse partnership di lungo corso con Paesi africani tra cui il Ruanda: da lì esporta una pregiata qualità di caffè coltivato ad alta quota nella Mahembe Washing Station, oltre 8 ettari di coltivazioni gestiti da una comunità di agricoltori locali. E poi, Francesca De Gottardo, fondatrice di Endelea, brand di ethical fashion realizzato in Tanzania con un design che mescola tessuti africani e gusti europei, che ha vinto la decima edizione del Premio Marzotto. E ancora, Pamela Anyoti Peronaci, fondatrice di AsanteMama che esporta prodotti ugandesi nel mondo, tra cui pregiate qualità di the organico. E Lorenzo Boncompagni, fondatore di Capture Solutions, che sviluppa applicazioni mobile per l’ambito agricolo: con sede a Nairobi, lavora anche in Tanzania, Nigeria, Costa d’Avorio e Regno Unito.

Cinquantaquattro paesi accomunati da una grande espansione demografica che- tranne poche eccezioni- diventa anche crescita economica, sociale e culturale. Sono molti i fattori che hanno portato gli osservatori internazionali a sostenere che l’Africa abbia il più alto tasso di imprenditorialità del mondo.