Giovedì 13 maggio 2021 - 17:10

Protocollo d’intesa Asi-Padiglione Italia per l’Expo di Dubai

Evento di presentazione con Tabacci, Glisenti e @AstroSamantha

Roma, 13 mag. (askanews) – Lo Spazio unisce le Persone: con un titolo che riprende il claim della partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai (“La Bellezza unisce le Persone”) è stato presentato giovedì 13 maggio 2021 il protocollo d’intesa tra l’Agenzia Spaziale Italiana (Asa) e il Commissariato per la partecipazione del nostro Paese alla prossima Esposizione Universale.

All’evento, presso l’auditorium dell’ASI a Roma, oltre al presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia e al Commissario generale per Expo, Paolo Glisenti sono intervenuti anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio, Bruno Tabacci e, collegata da Houston – dove si trova per il suo addestramento – l’astronauta italiana dell’Esa, Samantha Cristoforetti che nella primavera del 2022 tornerà in orbita per la sua seconda missione di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale.

Con questa intesa il Padiglione Italia e l’ASI s’impegnano a una collaborazione culturale e scientifica sui temi dello Spazio e dell’Aerospazio, con particolare riguardo ai sistemi di osservazione della Terra e alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale. L’accordo prevede iniziative durante il semestre espositivo al via il primo di ottobre e la partecipazione dell’ASI anche con la presenza di giovani ricercatori ad eventi internazionali organizzati da Expo Dubai e dai Paesi partecipanti.

Il Padiglione Italia sarà un hub di condivisione della conoscenza e di accrescimento di competenza che promuoverà modelli formativi innovativi da condividere sul palcoscenico internazionale dell’Esposizione Universale: questo, anche mediante iniziative congiunte con Università? e Scuole di Alta Formazione che offrono Master nel settore spaziale.

Expo Dubai rappresenta infatti un’importante occasione di confronto tra studenti, docenti, ricercatori e industria sulle soluzioni a supporto della formazione e delle competenze multidisciplinari per infrastrutture e dati spaziali, con applicazioni nell’ambito della navigazione e delle telecomunicazioni.

Il Protocollo d’intesa si pone anche l’obiettivo di incentivare competenze e tecnologie nel settore dell’esplorazione spaziale e dell’Osservazione della Terra, allo scopo di rappresentare in maniera integrata le potenzialità, le competenze e le eccellenze del Sistema Italia, anche attivando nuovi modelli collaborativi e partnership internazionali.

Particolare attenzione sarà data alle capacità di monitoraggio nazionale sul nostro pianeta grazie alla costellazione satellitare COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione e al satellite nazionale iperspettrale PRISMA, così come al tema, di stretta attualità, dei detriti spaziali.

“Nel Pnrr – ha sottolinato al proposito Tabacci ad askanews – c’è proprio un capitolo finalizzato a fornire la manutenzione in orbita di satelliti e infastrutture, a localizzare e raggiungere oggetti orbitanti, a eseguire interventi su di essi manipolandoli o rimuovendoli. Quindi è chiaro che investire su quello vuol dire avere quell’idea del rispetto dello Spazio che mi auguro diventi un dominio comune”.

Lo Spazio sarà un tema centrale all’interno del calendario di iniziative dell’Esposizione Universale e particolare nella relativa settimana tematica in programma dal 17 al 23 ottobre quando in decine di esempi in molti Padiglioni verranno trattati tra gli altri i temi dell’esplorazione spaziale, della governance e della giurisdizione relativa al settore.

“La cosa interessante – ha precisato Glisenti – è che tutti questi temi sono trasversali e se ne parlerà non solo nella settimanadedicata allo Spazio ma in tutti i 6 mesi, perché entrano in tutte le tematizzazioni: scienze della vita, agricoltura, alimentazione, sicurezza, connettività quindi l’economia dello Spazio attraverserà tutti i 6 mesi; un’escursione costante di questa evoluzione della cultura dell’innovazione. Oggi, l’economia dello Sapzio spinge come nessun altro”.

Expo 2020 Dubai rappresenta un’occasione importante per l’Italia per realizzare sinergie e collaborazioni nel campo della diplomazia scientifica e culturale e per valorizzare la pluralità di eccellenze del nostro Paese durante gli eventi che si svolgeranno durante tutto il semestre nonché attraverso installazioni all’interno del percorso espositivo del Padiglione Italia. Ai visitatori, infatti, sarà possibile osservare da vicino la trivella robotica di della missione ESA ExoMars2022, che cercherà tracce di vita presente o passata nel sottosuolo di Marte, e l’orologio atomico all’idrogeno, il cuore del sistema di navigazione e posizionamento satellitare europeo Galileo. Si tratta di tecnologie spaziali all’avanguardia, realizzate in Italia da Leonardo e sviluppate grazie alla visione dell’ASI, che negli anni ha investito in settori chiave per lo sviluppo di capacità nazionali, altamente competitive in Europa e nel mondo.