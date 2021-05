Martedì 4 maggio 2021 - 19:21

La gestione via cloud anche per il lavoro in ufficio

Una delle soluzioni più innovative

Roma, 4 mag. (askanews) – Poter fare affidamento su soluzioni smart per la gestione del lavoro dei propri dipendenti rappresenta, soprattutto oggi, un valore aggiunto per i datori di lavoro e per i tutti i dipendenti. La modalità di lavoro da casa (Working From Home) ha caratterizzato sicuramente l’ultimo anno ma, soprattutto nelle ultime settimane, si sta assistendo alla volontà da parte di alcune aziende di ricominciare a tornare, in maniera graduale e sicura, a lavorare in ufficio. L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente portato aziende e dipendenti a riorganizzare il modo di lavorare e a sviluppare competenze nuove. La gestione dei flussi di lavoro tramite cloud è sicuramente il primo elemento che ha permesso alle aziende di poter continuare, nonostante il lavoro da casa, a lavorare in maniera efficiente: un approccio e una modalità di gestione che però deve essere mantenuta anche quando si lavora in ufficio.

Una delle soluzioni più innovative in ambito cloud è sicuramente ngcloud, la prima soluzione cloud based che permette ai dipendenti di accedere al proprio desktop Windows personalizzato e riservato con tutti i programmi e file aziendali in qualsiasi momento, luogo e da qualsiasi device (tablet, smartphone, pc, mac o thinclient) in totale sicurezza. Una delle caratteristiche distintive di questa piattaforma è sicuramente l’utilizzo di sistemi di proprietà di cui ngcloud ha il pieno controllo e datacenter collocati in Italia con un servizio di assistenza tecnica gratuita per i problemi più comuni.

Non solo, ngcloud e’ in grado di erogare presso le sedi dell’azienda connettività di elevata qualità verso i datacenter, con l’obiettivo di minimizzare i disservizi dovuti a malfunzionamenti del collegamento dati. Come? – per mezzo di interconnessione singola o doppia, bilanciata ed ottimizzata tramite tecnologie differenti in modalita? active/active (su connessioni ADSL / SHDSL / VDSL / FTTH / FIBRA DEDICATA / RADIO, ecc.). – grazie a soluzioni di backup (su connessioni UMTS / HSDPA / 4G / 5G e non solo) fornite su un apparato differente che prende le veci degli apparati primari in caso di guasto, garantendo un’interconnessione costante verso i datacenter ngcloud. L’interconnessione fornisce inoltre la connettività internet presso la sede dell’azienda utilizzabile, ad esempio, nel caso di reti hotspot o computer/sistemi fisici. Anche in questo caso la navigazione internet viene gestita applicando alcuni accorgimenti tecnici, prioritizzando ad esempio il VoIP e prediligendo il traffico diretto verso i servizi erogati sulla piattaforma ngcloud.

È indubbio come la gestione efficiente del cloud sia diventata una priorità per le aziende e gli elementi quali interconnessione, sicurezza dei dati e flessibilità debbano diventare i principali driver di scelta. “Siamo molto soddisfatti di poter offrire ai nostri clienti soluzione efficienti e sicure. Abbiamo le nostre linee, sistemi di proprietà di cui abbiamo il pieno controllo, datacenter in Italia con assistenza tecnica gratuita. Questo significa che siamo in grado di affiancare le aziende prima, durante e dopo il loro percorso di trasformazione digitale offrendogli non solo efficienza ma anche una flessibilità di gestione delle utenze che segue il business dell’azienda” – ha commentato Fabio Marocco, CEO di @works.