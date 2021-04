Giovedì 29 aprile 2021 - 14:46

Lancio Vega, Saccoccia (Asi): grande soddisfazione per il VV18

"Fondamentale risultato di successo per l'Italia e per l'Europa"

Milano, 29 apr. (askanews) – “Grande soddisfazione per il ritorno al volo di Vega con il VV18 insieme al dispenser SSMS che conferma la competitività del sistema Vega e premia l’ottimo lavoro svolto in questi mesi da tutta la filiera coinvolta. Un fondamentale risultato di successo per l’Italia e per l’Europa”.

Lo ha detto il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia commentando il successo del lancio della missione VV18, 18esimo volo del razzo italiano Vega, partito la notte scorsa dallo spazioporto europeo di Kourou in Guyana francese.