Lunedì 26 aprile 2021 - 18:29

Nautica, Marina di Loano si rinnova: nuovo logo e nuove idee

"Per un'immagine internazionale"

Roma, 26 apr. (askanews) – Marina di Loano cambia logo e premia i vincitori di Leisure Harbor, il concorso internazionale di idee per Marina di Loano, aperto il 30 novembre scorso con l’obiettivo di consolidare e di evolvere tutta la struttura. Leisure Harbor è stato realizzato in partnership con BT Group, azienda specializzata in soluzioni d’arredo integrate per l’outdoor, con il supporto di YAC-Young Architects Competitions, società promotrice di concorsi di idee e architettura per giovani progettisti, neolaureati e studenti. il logo di Marina di Loano è stato oggetto di un’importante operazione di restyling: “L’obiettivo – spiega l’A.D. Gianluca Mazza – è stato quello di caratterizzare ulteriormente l’immagine di Marina di Loano a cominciare da ciò che la rende riconoscibile a livello globale: il suo logo. Nella nuova versione sono presenti il guidone, simbolo universale della nautica, e l’oblò, uno degli elementi architettonici più ricorrenti in questo mondo. Il risultato è un logo dalla grafica moderna, nel quale si fondono richiami alla portualità ma anche al territorio nel suo complesso, che getta lo sguardo ad un futuro fatto di sempre maggiore innovazione e sostenibilità”. “Con il nuovo logo – conclude Mazza – rafforziamo e rendiamo sempre più facilmente identificabile l’immagine di Marina di Loano a livello internazionale”.

Il nuovo logo di Marina di Loano farà il suo esordio ufficiale sabato 8 maggio in occasione della tappa in Marina della 12esima Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana più charmant e ricca di storia, in programma dal 6 all’9 maggio prossimi. Un evento internazionale con il quale Marina di Loano condivide i valori di stile, tradizione, eccellenza e passione per la competizione sportiva improntata ai principi di correttezza e lealtà.

Il vincitore del premio Leisure Harbor è stato scelto da una giuria di esperti internazionali tra 124 progetti provenienti da 68 nazioni, che hanno elaborato nuove idee sull’area di 350mila metri quadri di Marina di Loano, struttura d’avanguardia e centro nevralgico d’intrattenimento integrato sul territorio con servizi dedicati per il turismo di terra e di mare (oltre 1.000 posti barca da 6 a 77 metri, compresi quelli per i residenti e i pescatori professionisti, 899 posti auto, un importante cantiere navale, lo yacht club, la foresteria, sale conferenze, ristoranti, negozi, spiaggia attrezzata di 16.000 mq, noleggio imbarcazioni e diving center). Una realtà da sempre attenta nel suo sviluppo ai principi della sostenibilità ambientale e alla diffusione della cultura del mare. Al primo posto il team italiano MDarchitetti (Carlotta D’Alberti e Alessandro Massaro), con una soluzione progettuale che mostra un potenziale volto nuovo per la Marina, preservandone e valorizzandone i punti di forza, come la passeggiata sopraelevata e il sistema di terrazze con vista sul paesaggio. Al secondo posto il progetto del team tedesco picture to oneself di Pavlo Babiienko (Germania), mentre il terzo premio è stato assegnato a un altro team italiano res design studio (Veronika Merlin, Michele Corna). Quattro le Menzioni Gold che la giuria ha assegnato ad altrettanti team internazionali: COMETLAB dalla Francia; Team 70*3/8 dalla Corea del Sud; Team DG dal Messico e Team Bogdan dall’Austria. I premiati si aggiudicano, assieme ai destinatari delle Menzioni Gold, il montepremi complessivo di 20mila euro.

Gianluca Mazza, amministratore delegato di Marina di Loano spa e membro della giuria del concorso commenta: “Il concorso ha visto numeri assolutamente rilevanti. Va sottolineato che dei 905 partecipanti, provenienti da 68 nazioni, ben 424 sono studenti (gli altri 481 sono invece professionisti già affermati). Il contest ha visto, dunque, il notevole contributo di idee 'giovani'. Ora inizia la fase operativa, che porterà al miglioramento degli elementi edilizi, commerciali ed estetici della nostra Marina”.