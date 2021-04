Martedì 13 aprile 2021 - 13:13

Al via sul canale YouTube i T-Talk di Telespazio

Si comincia mercoledì 14 aprile alle ore 21

Milano, 13 apr. (askanews) – Prendono il via mercoledì 14 aprile alle ore 21 i T-TALK di Telespazio, appuntamento mensile in diretta sul canale YouTube dell’azienda dedicato ai temi dell’innovazione tecnologica e dello spazio.

La prima puntata sarà condotta dalla giornalista scientifica Letizia Davoli e avrà come ospiti Luca Tremolada, data journalist ed esperto di scienza e tecnologia del Sole 24 Ore, Emanuele Menietti, giornalista scientifico de il Post, e Lucia Luzietti, responsabile del team Emergency di e-GEOS.

Il primo T-TALK di Telespazio ha come titolo “A cosa servono i satelliti?” e in 60 minuti introdurrà il pubblico nel mondo dei servizi spaziali e al tema delle ricadute che tali attività hanno sulla vita quotidiana di tutti noi. Tutti gli appuntamenti saranno live, con la possibilità quindi di intervenire alla discussione con domande rivolte via chat.

I T-TALK rientrano nelle iniziative ideate da Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), per celebrare i suoi 60 anni di attività. La società nacque infatti nel 1961, appena 4 anni dopo il lancio dello Sputnik e pochi mesi dopo il volo orbitale di Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio. Oggi Telespazio è uno dei principali operatori nel settore dei servizi spaziali e guarda al futuro con lo stesso spirito pionieristico degli esordi, pronta ad affrontare le prossime sfide dell’avventura spaziale.

La prima puntata del T-TALK si potrà seguire a questo link: https://youtu.be/mJzg29o7YUc