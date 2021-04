Martedì 6 aprile 2021 - 18:49

TAS e Microsoft: soluzione DeeperVision al servizio Azure Orbital

AI e apprendimento automatico veloce per le immagini dallo Spazio

Cannes, 6 apr. (askanews) – Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) e Microsoft hanno annunciato di aver avviato insieme un progetto di innovazione nel campo delle tecnologie cloud per lo Spazio, aggiungendo una soluzione di elaborazione automatica di immagini DeeperVision, sviluppata da Thales Alenia Space, alla piattaforma Microsoft Azure Orbital. Grazie a DeeperVision, tutte le immagini trasmesse a Terra dai satelliti per l’osservazione terrestre potranno essere immediatamente e sistematicamente analizzate, appena prodotte.

DeeperVision è una soluzione per l’analisi delle immagini digitali, che fa uso dell’intelligenza artificiale per processare e analizzare grossi volumi di immagini dell’osservazione della Terra, rilevare automaticamente come gli elementi evolvano nel tempo e monitorare aree di interesse, come cambiamenti, anomalie e analogie. Le informazioni vengono estratte in modo automatico e continuo dalle immagini in tempo reale. I risultati vengono poi immagazzinati come metadati in un più ampio catalogo. Questa soluzione innovativa permette agli utenti di focalizzarsi sul contenuto realmente rilevante delle immagini, in cui l’esperienza umana è fondamentale. DeeperVision è un servizio digitale chiave per processare in serie le immagini di osservazione della Terra.

Clarence Duflocq, Vicepresidente Strategia & Innovazione a Thales Alenia Space, ha commento: “Thales Alenia Space e Microsoft fanno innovazione insieme combinando la loro expertise dello spazio e delle tecnologie cloud. I clienti potranno beneficiare di tutte le funzionalità della soluzione DeeperVision di Thales Alenia Space per processare il flusso dei dati e fornire informazioni tempestive con le funzionalità cloud di Azure Orbital. Queste informazioni sono potenziate da intelligenza artificiale ad alta velocità e volume elevato, e apprendimento automatico per creare un impatto senza precedenti sul pianeta e oltre!”

“L’elaborazione di immagini satellitari su scala cloud è un elemento rivoluzionario per i nostri clienti che hanno bisogno di questi approfondimenti basati sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, per poter prendere rapidamente decisioni critiche per il successo delle le loro missioni. Supportare innovazione di forte impatto per i nostri clienti è una priorità assoluta per Azure Space. L’aggiunta di DeeperVision a Azure Orbital è solo un primo passo nella nostra collaborazione con Thales Alenia Space”, ha dichiarato Tom Keane, Corporate Vice President di Azure Global in Microsoft.

A seguito del successo delle demo all’evento Microsoft Ignite dal 2 al 4 marzo 2021, Thales Alenia Space e Microsoft stanno ora avanzando a livello operativo con questa soluzione rivoluzionaria. Per saperne di più su questa soluzione visitare il sito azure.microsoft.com.