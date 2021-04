Venerdì 2 aprile 2021 - 17:18

Thales Alenia Space, nuovo FabLab nel sito di Charleroi in Belgio

Progettato per promuovere innovazione e sviluppo sostenibile

Charleroi, 2 apr. (askanews) – Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha inaugurato un nuovo FabLab (laboratorio di fabbricazione digitale) nel suo stabilimento di Charleroi, in Belgio. Questo approccio riflette la trasformazione digitale dell’azienda per anticipare i progressi dirompenti nell’industria spaziale. Dopo i primi FabLab aziendali a Tolosa, Cannes e Roma, l’ultimo arrivato ha il compito di stimolare l’innovazione e sostenere la spinta del sito di Charleroi per stimolare la crescita sostenibilie in Belgio.

Aperto a tutti i dipendenti di Thales Alenia Space, il FabLab è un incubatore di idee che promuove la creatività fornendo l’accesso a strumenti di prototipazione rapida, sia hardware che software. È soprattutto un forum che facilita le discussioni e la condivisione di idee per completare l’attuale organizzazione industriale.

Il FabLab di Charleroi è rganizzato in diverse zone: brainstorming, fabbricazione meccanica ed elettronica, stampa 3D e design digitale. Tutte queste attività, sia professionali che personali (a condizione che il partecipante rispetti i requisiti di condivisione e trasparenza), comportano la realizzazione di idee attraverso le fasi di prototipazione, sperimentazione, test, simulazione e fabbricazione.

“La creazione di questo nuovo spazio – aperto a tutti – incoraggia la sperimentazione, la condivisione delle conoscenze e la loro applicazione alla creatività e all’innovazione” – osserva Ina Maller, CEO di Thales Alenia Space in Belgio – “Con l’apertura di questo FabLab in Belgio, sono lieta di dare a tutti i nostri dipendenti, sia nella R&S che nella produzione o in altri dipartimenti, l’opportunità di perseguire progetti professionali o personali innovativi.”

I risultati attesi dall’approccio FabLab includono lo sviluppo di nuove tecnologie, la convalida di concetti per tutte le nuove soluzioni e la valutazione reale delle applicazioni e delle esigenze degli utenti per ampliare le conoscenze e affrontare i requisiti a livello di sistema. Allo stesso tempo, i FabLab sono progettati per stimolare e rafforzare il lavoro di squadra favorendo i legami tra i dipendenti durante il loro tempo libero. È un modo eccellente per infondere in azienda le competenze relative alla trasformazione digitale e alle nuove tecnologie.

Lavorando con ‘Innovation Cluster di Thales Alenia Space, i FabLab sono aperti a collaborazioni con università, centri di ricerca e piccole imprese. Alimenteranno anche lo sviluppo di soluzioni innovative, programmi di ricerca e formazione. Con la messa in funzione del suo quarto FabLab, Thales Alenia Space prosegue la sua continua trasformazione per stare al passo con il “Nuovo Spazio” in evoluzione.