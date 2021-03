Ecco come vivremo su Marte: NÃ¼wa, cittÃ  marziana di Abiboo Studio

Mercoledì 31 marzo 2021 - 15:25

Ecco come vivremo su Marte: Nüwa, città marziana di Abiboo Studio

Cinque nuclei abitati ospiteranno fino a 1 milione di persone

Milano, 31 mar. (askanews) – Si chiamerà Nüwa e sarà la prima città marziana, in grado di ospitare da 250mila e un milione di abitanti, suddivisi in 5 nuclei abitati. È frutto di un progetto dello studio di architettura e design industriale Abiboo.

Nüwa – si legge sul sito dell’azienda – è totalmente autosufficiente; è la “capitale” di un agglomerato strutturato in 5 nuclei abitati, posizionati in punti strategici del pianeta rosso e si sviluppa in verticale lungo il pendio di una delle scogliere marziane con abbondante accesso all’acqua, a Tempe Mensa, nella parte centro settentrionale del pianeta rosso, dove il terreno scosceso offre l’opportunità di creare una città verticale inserita nella roccia, protetta da radiazioni e meteoriti pur avendo accesso alla luce solare indiretta.

Le principali attività urbane verranno svolte all’interno della scogliera, in “macroedifici” scavati nella roccia. Queste costruzioni sono modulari e comprendono elementi residenziali e lavorativi, collegati tra loro da una fitta rete di gallerie. Il design riduce la complessità, i costi e le tempistiche di costruzione.

Il progetto che immagina come, dal 2054, potrà essere colonizzato il pianeta rosso, fa parte di un lavoro scientifico realizzato per un concorso della The Mars Society e completamente sviluppato dalla rete SONet, un team internazionale di scienziati e accademici. Abiboo Studio si è occupato dell’architettura e del design urbano.

Il progetto è stato selezionato, insieme ad altri 9, tra oltre 175 in tutto il mondo ed è stato presentato alla 23esima Convention internazionale annuale della Mars Society, tenutasi online a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.