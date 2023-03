Gas, Giani: Parlamento voti emendamento Pd per bonifiche Piombino

Lunedì 20 marzo 2023 - 10:44

"Vedo spirito di squadra nel Paese, queseto è banco di prova"

Firenze, 20 mar. (askanews) – “Io penso che vi sia uno spirito di squadra nel Paese, ma il primo banco di prova lo vedremo sulle compensazioni per Piombino”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della presentazione del suo bilancio di metà mendato.“Alcuni esponenti del Pd seguendo la strategia che vogliamo avere su Piombino, che abbia anche prospettive di sviluppo, ha presentato un emendamento al Pnrr per 40 milioni in più per le bonifiche che si aggiungono a quelle contenute nell’accordo di programma. Il ministro Raffaele Fitto si è detto d’accordo. Se il Parlamento lo vota, già vediamo che in tutto 80 milioni saranno pronti per Invitalia per le bonifiche che sono il primo passo delle compensazioni”, ha ricordato Giani.