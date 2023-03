Ucraina, V. De Luca: Putin colpevole ma non ci sono innocenti

Sabato 18 marzo 2023 - 13:30

Obbligati ad alleanza euroatlantica ma non a starci da maggiordomi

Roma, 18 mar. (askanews) – “Siamo obbligati e interessati a una forte alleanza euroatlantica, è una dimensione irrinunciabile ma in questa dimensione si può stare da uomini liberi o da maggiordomi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando al Festival euromediteraneo dell’economia (Feuromed) in corso a Napoli.De Luca ha ricordato “il disastro dell’invasione dell’Iraq” e ha sostenuto che sarebbe servito “il coraggio” per criticare gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina “c’è un colpevole, certo, Putin, ma non vi sono – ha aggiunto – innocenti. Non sono innocenti quelli che dopo il crollo del Patto di Varsavia hanno ritenuto in maniera poco intelligente di estendere la Nato fino ai confini con la Russa. Era inimmaginabile che non ci fosse una reazione”.Il presidente della Campania ha invocato quindi “un approccio laico” alla materia: “Oggi avremmo bisogno di un cessate il fuoco e poi si aprirebbero le trattative”.