Pnrr, V. De Luca: stupidaggine 40 per cento fondi a Sud, serviva 80

Sabato 18 marzo 2023 - 13:46

Preoccupa impalcatura gestionale. Sbagliata abolizione Agenzia

Roma, 18 mar. (askanews) – “Guardo con preoccupazione all’impalcatura gestionale, non sono stato d’accordo con l’abolizione dell’agenzia per il Sud. Abbiamo un’unità di missione alla presidenza del Consiglio, una al Ministero dell’Economia, una soprintendenza unica, un ufficio speciale al Consiglio superiore ai lavori pubblici, poi unità di missione a ogni ministero. Non credo purtroppo che andremo molto avanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando al Festival euromediterraneo dell’economia (Feuromed) in corso a Napoli.A giudizio del presidente campano la destinazione del 40 per cento delle risorse del Pnrr al Sud “è una stupidaggine, quelle risorse le abbiamo avute dell’Europa per sanare i divari, se quella del Sud è un’emergenza tu concentri lì non il 40 per cento delle risorse ma l’80 per cento. Dovevamo fare del Sud un’unica Zes (Zona economica speciale, ndr) fino al raggiungimento di un Pil meridionale pari al 90% nazionale, questa sarebbe una politica seria. Ricordo quello che ha fatto la Germania nei confronti della Germania dell’Est, quella è stata una classe dirigente. Hanno fatto scelte difficili come la parità del marco orientale e di quello occidentale, hanno avuto il coraggio di dire la priorità è l’unità della Germania, in trent’anni hanno sostanzialmente risolto il problema, noi ci balocchiamo da 150 anni”, ha aggiunto De Luca.