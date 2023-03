Manifestazione arcobaleno a Milano, Pascale: i diritti sono di tutti, anche di Meloni e sua figlia

Sabato 18 marzo 2023 - 16:40

"Non è una guerriglia tra omo ed etero"

Milano, 18 mar. (askanews) – “La Schlein mi piace molto come persona e come donna perché è una combattente. Alla Meloni non chiediamo scontri, è venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra perché i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia”, lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e attuale moglie della cantante Paola Turci, in piazza a Milano per i diritti dei figli delle famiglie omogenitoriali.Quindi, la premier Meloni “dovrebbe riflettere perché non è una guerriglia tra chi è omosessuale ed etero”.Secondo gli organizzatori sono circa 10mila i partecipanti alla manifestazione per i diritti dei figli delle famiglie omogenitoriali in corso a piazza della Scala a Milano.Rea/Int14