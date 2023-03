Roma, Rocca-Gualtieri: piena collaborazione su rifiuti e trasporti

Venerdì 17 marzo 2023 - 20:24

Primo incontro "positivo". Regione sosterrà riforma dei poteri a Capitale

Roma, 17 mar. (askanews) – Un confronto durato più di un’ora quello avvenuto nel pomeriggio nella sede della presidenza della Regione Lazio tra il governatore, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Un primo incontro ufficiale, spiega un comunicato, durante il quale sono state toccate tematiche di comune interesse ed è stato impostato un metodo di lavoro.“E’ stato un incontro molto positivo e cordiale”, ci sarà “piena collaborazione sulle sfide comuni” quali “Pnrr, Giubileo, trasporti, rifiuti, lavoro, politiche sociali e condivisione sull’esigenza di poteri e risorse adeguate per Roma Capitale”, ha commentato il sindaco Gualtieri.Tra i due non si sarebbe riscontrato alcun elemento di divisione ma piuttosto un intento comune di unire le forze per dare risposte ai cittadini. In primo piano, fa sapere il Campidoglio, soprattutto la priorità sul fronte del recupero/riciclo dei rifiuti, una sfida che Regione e Comune vogliono affrontare insieme per far crescere la percentuale di raccolta differenziata. Sulla questione del termovalorizzatore, il Presidente della Regione ha definito interessante il piano per il trasporto su ferro per la viabilità esposto da Gualtieri, che metterebbe al sicuro la mobilità su via Ardeatina, principale punto di attenzione regionale.Accordo comune anche sul trasporto pubblico, dove i vertici delle due istituzioni hanno concordato nel considerare sottodimensionata la quota che spetta alla Regione Lazio, e di conseguenza a Roma, sul fondo nazionale Tpl, oggi insufficiente per rilanciare la mobilità su gomma e su ferro. “Abbiamo tanti investimenti importanti sul trasporto che, altrimenti, rischiano di essere vanificati”, hanno sottolineato Gualtieri e Rocca.“La Regione – ha infine sottolineato il presidente Rocca – farà di tutto per sostenere la riforma dei poteri da attribuire a Roma Capitale”.