Ponte Stretto, Musumeci: non è capriccio ma soluzione necessaria

Venerdì 17 marzo 2023 - 12:45

Per continuità corridoio che dal Nord Europa deve arrivare Palermo

Napoli, 17 mar. (askanews) – “Il Ponte sullo Stretto non è un capriccio ma la soluzione necessaria per dare continuità al corridoio che dal Nord Europa deve arrivare a Palermo”. A dirlo è Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, parlando a margine del primo Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli.“Abbiamo compiuto il primo passo concreto, significativo abbiamo restituito dignità e funzione all’organismo che dovrà avviare la fase preliminare per avere entro il prossimo anno il progetto esecutivo. – continua – Il ponte sullo Stretto non avrà ricadute positive una volta realizzato solo per la Campania e la Sicilia, ma serve a dare al Mezzogiorno d’Italia una funzione di base logistica dell’Europa nel Mediterraneo”.“Oggi il Mediterraneo non è più un mare di frontiera ma di cerniera e, dal punto di vista della crescita economica, può diventare insieme ad altre infrastrutture il motore di crescita delle nostre regioni del Sud. Ecco perché l’infrastruttura non è un capriccio, ma la necessaria soluzione per dare continuità al corridoio che dal Nord dell’Europa deve arrivare a Palermo” conclude Musumeci.