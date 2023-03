Meloni a Rimini:sono qui per rispeto Cgil e per percorso ascolto

Venerdì 17 marzo 2023 - 12:11

"Il suo congresso è un appuntamento a cui non ho voluto rinunciare"

Roma, 17 mar. (askanews) – “Questo è un appuntamento a cui non ho voluto rinunciare in segno di rispetto verso un sindacato che è la più antica organizzazione del lavoro italiana e in coerenza con un percorso di ascolto che il governo ha inteso inaugurare e portare avanti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo intervento al congresso della Cgil in corso a Rimini.