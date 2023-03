Venerdì 17 marzo 2023 - 12:13

"Il contesto difficile non mi spaventa"

Roma, 17 mar. (askanews) – “La mia presenza qui ha fatto discutere, alcuni pensavano che non venissi per timore delle contestazioni e di essere fischiata: sono fischiata da 30 anni, sono cavaliere al merito della materia. Non mi spaventa il contesto difficile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando al congresso della Cgil a Rimini.