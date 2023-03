Infrastrutture, Serracchiani, da Salvini niente di concreto

Venerdì 17 marzo 2023 - 16:07

Cantieri in Fvg

Trieste, 17 mar. (askanews) – “Il Friuli Venezia Giulia merita un’attenzione reale da parte del ministro delle Infrastrutture ma Salvini non ha portato nulla di concreto per le nostre infrastrutture strategiche, neanche in prospettiva. Allora insisteremo affinché Rfi investa rapidamente le risorse che ha e ne trovi di nuove per la velocizzazione della linea Venezia-Trieste, perché il Governo attui il regime di porto franco internazionale per Trieste, perché il transito da Autovie alla newco Alto Adriatico permetta finalmente di finanziare il completamento della terza corsia fra Portogruaro e San Donà, perché i fondi promessi per il nodo di Udine trovino uno strumento legislativo e non restino solo chiacchiere elettorali”. Lo afferma la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, commendo quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine della visita alla Capitaneria di porto di Trieste, con il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.