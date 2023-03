Bonus gas, Bardi: i residenti da mesi hanno risparmio circa 60%

Venerdì 17 marzo 2023 - 11:46

Il presidente della Bsilicata: "parte delle compensazioni per ristoro diretto abitanti"

Napoli, 17 mar. (askanews) – “Abbiamo un grande giacimento fossile e quindi abbiamo cercato di mettere a valore questa importante risorsa che abbiamo sul territorio. Abbiamo pensato di utilizzare parte delle compensazioni per il danno ipotetico a salute e ambiente, impegnandole per dare ristoro diretto agli abitanti del territorio, azzerando il costo del gas per i residenti. Già da cinque mesi i residenti hanno un risparmio di circa il 60% sulla bolletta del gas, al netto degli oneri di sistema, del trasporto e dell’Iva, che sono costi a cui non si può rinunciare”. Così il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, parlando al “Feuromed” il primo festival Euromediterraneo dell’economia.“E’ stato necessario approvare una legge, il cui obiettivo è il risparmio energetico. – continua – il bonus gas è un ristoro dal punto di vista economico però è importante sapere che attraverso questo bonus abbiamo favorito anche le persone che non hanno metano nelle abitazioni, dando loro la possibilità di ricevere un contributo a fondo perduto per poter installare dei pannelli e mettere in atto le procedure che portano a un risparmio energetico e a una transizione” conclude Bardi.