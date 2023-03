Autonomia,Picierno(Pd): importante manifestazione Napoli

Venerdì 17 marzo 2023 - 15:15

"E' un progetto secessionista"

Roma, 17 mar. (askanews) – “Aderisco con convinzione all’iniziativa di Napoli, ol Governo ha il dovere di ascoltare i sindaci”. Lo dice la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, Pd che promuoverà una analoga iniziativa nei prossimi giorni a Bruxelles, per valorizzare anche a livello europeo il contributo della rete degli amministratori locali.“La riforma dell’autonomia concepita da questo Governo – afferma – è un progetto secessionista che frammenta l’Italia e penalizza pesantemente il Mezzogiorno. E’ a rischio la tenuta dello Stato unitario e per questo bisogna riconsiderare subito l’iter di approvazione. E’ mancata la fase di coinvolgimento dei Comuni, totalmente inascoltati. Una carenza inaccettabile per un intervento che ridisegna gli assetti istituzionali dello Stato. La riforma rischia inoltre di acuire ulteriormente i problemi legati ai ritardi nella spesa dei fondi europei, proprio perché viene calata dall’alto senza i necessari processi di condivisione con gli enti locali”.“La manifestazione è un segnale importante – aggiunge – l’inizio di un percorso che parte oggi da Napoli e che il Governo ha il dovere di ascoltare con attenzione. Ringrazio Davide Carlucci e tutti i sindaci in mobilitazione per questa iniziativa dal profondo significato politico”.