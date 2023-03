Turismo radici,Ricciardi: riforme fiscali per aiutare operatori-VIDEO

Giovedì 16 marzo 2023 - 16:01

Deputato Pd propone bollino di qualità, settore non si improvvisa

Roma, 16 mar. (askanews) – Con il progetto turismo delle radici è “importante intanto ridare centralità ai territori della partenza che non sono toccati dal flusso turistico, le aree interne, i piccoli comuni, la provincia italiana, dalla quale è partita l’emigrazione nei secoli passati. E credo che tutto questo bisogna farlo aumentando le risorse in dotazione, moltiplicandole magari per dieci, e anche pensando a delle riforme fiscali che consentano a chi investe, di poterlo fare agevolemente”. Lo ha detto Toni Ricciardi, deputato Pd eletto nella circoscrizione estero, ripartizione Europa, a margine della presentazione nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati del libro ‘Scoprirsi italiani – I viaggi delle radici in Italia’ di Marina Gabrieli, Riccardo Giumelli, Delfina Licata e Giuseppe Sommario, patrocinato dal Maeci.“Occorre anche immaginare una sorta di bollino di qualità del turismo delle radici, per assicurare una standardizzazione dei servizi offerti che non significa perdere l’essenza della tipicità, ma garantire un prodotto di qualità a coloro che vengono”, ha aggiunto.