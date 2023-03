Regione Lazio, Rocca: debito, col Governo voglio ragionare

Giovedì 16 marzo 2023 - 13:33

Inutile andare a chiedere l'impossibile per far demagogia

Roma, 16 mar. (askanews) – “Io sarei irresponsabile a presentarmi al governo e dire ‘dovete darmi i soldi’, vista la crisi attuale. Bisogna andare a ragionare e non chiedere l’impossibile per fare solo demagogia”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della seduta del Consiglio regionale.“Purtroppo le risorse a disposizione del paese sono queste e noi dobbiamo trovare il modo di trovare altre soluzioni tecniche che io ho in mente, ma prima di parlarne voglio prima verificare, per evitare un dibattito inutile in questa fase”.