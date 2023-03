Regione Lazio, Rocca: case popolari, voglio parlarne con Gualtieri

Giovedì 16 marzo 2023 - 14:02

Luoghi come Corviale creano abbrutimento

Roma, 16 mar. (askanews) – Stop con gli ospedali a padiglioni e con le case popolari come Corviale. È tornato a parlarne il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della seduta del Consiglio regionale parlando con i cronisti.“Non sarei mai per buttare giù e ricostruire ma per costruire e semmai poi buttare giù – ha spiegato Rocca – serve suolo per farlo, certo, ma l’abbrutimento che porta vivere in luoghi del genere diventa un imperativo che insieme al Sindaco Gualtieri dobbiamo affrontare con soluzioni razionali. Questa è una cosa che dobbiamo fare, oserei dire mano nella mano, per dare una risposta a tanta bruttezza. E’ una situazione orribile e vivere in quelle case così spersonalizzate non aiuta nemmeno alla cura, lo dice chi per anni ha vissuto nelle case popolari a Spinaceto con sua nonna” ha detto.“Il condominio più piccolo aiuta anche alla formazione di microcomunità. Di soluzioni ce ne sono e fatemi sognare poi magari tra 5 anni ci sbatterò la faccia” ha detto ai giornalisti. Quanto al San Giacomo “va avviato un dialogo con la famiglia Salviati per conoscere le loro intenzioni. Bisogna fare una riflessione sui costi della ristrutturazione e la densità abitativa del territorio. Penso che possa avere una destinazione importante come Rsa, quindi con un’intensità di cura attenuata, le Rsa mancano sui territori. Anche per i vincoli la soluzione va ragionata bene ma l’attenzione c’è e la volontà anche”.