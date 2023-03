Giovedì 16 marzo 2023 - 19:57

Via libera anche a ddl autonomia differenziata e riordino Mef

Roma, 16 mar. (askanews) – In un consiglio dei ministri durato circa due ore e mezza il governo ha approvato, tra le altre cose, il decreto per il Ponte sullo Stretto; il ddl delega per la riforma fiscale e il ddl sull’autonomia differenziata.Afe-Bac-Sen-Fgl/Int2