Lazio, Rocca a Consiglio: i rifiuti sono un tema prioritario

Giovedì 16 marzo 2023 - 14:03

Serve grande attenzione a insediamento impianti

Roma, 16 mar. (askanews) – “Tra le oggettive priorità c’è il tema dei rifiuti. A valle della riduzione dei rifiuti, su cui sarà necessario operare sinergicamente con la legislazione nazionale, sarà indispensabile stabilire gli strumenti per avere nel nostro territorio delle vere e proprie miniere di materie prime: plastica, vetro, carta, ferro, alluminio, frazione organica. Per ottenere questo risultato occorre, da un lato, tornare a investire sulla raccolta differenziata spinta e, dall’altro, mettere ordine e rendere più efficienti le filiere dei consorzi di recupero per non vanificarla”. Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo alla Pisana dove è in corso la seduta del Consiglio regionale.Per il governatore serve “una grande attenzione all’insediamento dei nuovi impianti di raccolta, stoccaggio e trattamento delle citate nuove materie prime, spostando l’attenzione dalla guerra sulle localizzazioni alla tipologia di qualità dell’impianto che dovrà caratterizzare la futura stagione. Dobbiamo essere consapevoli – ha sottolineato – che la gestione degli impianti di termocombustione non è sostenibile senza l’intervento fiscale dello Stato a parziale rimborso del servizio steso dagli operatori del settore, giusto per sfatare un luogo comune; ma è inaccettabile trincerarsi dietro pregiudizi ideologici contro qualunque tecnologia idonea alla cosiddetta chiusura del ciclo dei rifiuti, definizione secondo la quale il residuo di recupero, riciclo e riuso va comunque trattato in modo responsabile, e non inviato in altre Regioni e nazioni con costi esorbitanti per la comunità, come accade ora”.