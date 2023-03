Lombardia, opposizione spaccata dopo esclusione morattiani da Udp

Mercoledì 15 marzo 2023 - 13:57

Eletti consiglieri segretari Cappellari(Lega) e Scandella(Pd)

Milano, 15 mar. (askanews) – Dopo avere eletto Emilio Bono(Pd) vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia in rappresentanza dell’opposizione, anche una delle due poltrone di consigliere segretario è andata a un dem, Jacopo Scandella, eletto con 25 voti, escludendo così la coalizione Lista Moratti-Terzo Polo dall’Ufficio di presidenza. Si tratta dell’organismo che, in primo luogo, coadiuva il presidente dell’assemblea nell’organizzazione delle attività del Consiglio e delle Commissioni. La maggioranza di centrodestra ha indicato e eletto Alessandra Cappellari (Lega) che ha preso 42 voti su 70.Per i morattiani è intervenuto poco prima del voto il Consigliere Manfredi Palmeri che ha parlato di un fatto “inaccettabile” e “inimmaginabile”. “Sentire che lo stesso gruppo consigliare, cioè quello del Pd, espressione della stessa coalizione, intende esprimere anche il candidato consigliere segretario” dell’opposizione, oltre al vice presidente, “è molto più di una forzatura, che è quando si percorre una strada giusta a una velocità sbagliata. Qui invece si inventa del tutto un percorso” ha detto lamentando l’esclusione dall’Udp di una delle due coalizione rappresentative dell’opposizione.L’elezione dell’Ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, è regolata all’articolo 3 del Regolamento.