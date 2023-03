Calderoli: oltre 22 mln di euro a comuni di confine con Vda e Fvg

Mercoledì 15 marzo 2023 - 12:16

Del Veneto e del Piemonte

Roma, 15 mar. (askanews) – “Buone notizie per i Comuni del Veneto e del Piemonte che confinano rispettivamente con Friuli-Venezia Giulia e Val d’Aosta: sono stati assegnati e saranno presto in erogazione gli oltre 22 milioni del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. Si tratta di risorse preziose che potranno essere destinate al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione, in favore dei Comuni di confine. Per i 19 Comuni del Piemonte sono in arrivo 9.428.729 euro, mentre ai 27 comuni veneti saranno distribuiti 13.363.981 euro. L’erogazione dei contributi a sostegno di queste aree vicine a territori con Statuto speciale, e per questo più attrattivi, è una misura che guarda agli interessi dei cittadini di quelle aree e che dev’essere preservata. Il nostro lavoro va esattamente in questa direzione”. Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.