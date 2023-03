Autonomia, Romani(Fdi): in Lombardia sarà nostra stella polare

Mercoledì 15 marzo 2023 - 14:18

"È l'occasione per ridare dignità ai territori"

Milano, 15 mar. (askanews) – “La stella polare che ci guiderà sarà l’autonomia”. Lo ha detto il nuovo presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani(Fdi), nel suo intervento al Pirellone in occasione dell’insediamento. “Il nostro Paese ne ha bisogno, credo che sia pronto per affrontare questa sfida ovunque perché autonomia vuol dire responsabilità da parte di chi amministra, trasparenza verso il popolo”, ha ribadito riferendosi all’autonomia differenziata. “È l’occasione per ridare dignità ai territori, portandoli verso uno spirito di leale collaborazione e solidarietà per poter essere sempre più competitivi per esempio nei trasporti e nell’istruzione, nel lavoro e nei rapporti internazionali” ha aggiunto l’esponente di Fdi.